Nå blir det mildere i været

Det kalde været fortsetter å prege Midt-Troms i dag, men så blir straks det mildere.

Her får innlandet temperaturer helt ned til minus 26 grader. Det blir stort sett vindstille denne dagen og det varsles heller ikke om noe nedbør.

For selv om det tidlig på dagen varsles om minus ti grader og klarvær, vil temperaturen stige til bare minus tre grader til kvelds. Her kan det også komme rundt én millimeter nedbør i form av snø.

FINNSNES : I dag ser vi tendenser til at det kalde været snur - i alle fall ved kystlige strøk.