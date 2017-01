Har lansert ny kartløsning

Fiskeridirektoratet lanserte onsdag en helt ny kartløsning.

HUSØY: ”Yggdrasil” er navnet på nyvinningen, som både skal være raskere og mer brukervennlig enn forgjengeren, i tillegg til at det skal være enklere å få frem temainformasjon, opplyser fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Søk

– I kartløsningen er det enkelt å søke frem tema eller objekt og vise i kart, få frem mer informasjon ved å klikke på symbolene eller undersøke grunnlagsinformasjon om dataene i tabell.

For at overgangen fra gammelt til nytt system skal bli mest mulig sømløs, vil både det gamle og det nye kartsystemet fungere parallelt ut februar. Direktoratet påpeker at det er fordi brukerne skal få god tid til å sette seg inn i det nye systemet.

Egne data

En av fordelene med ”Yggdrasil” skal være muligheten til å laste opp egne data.

– I Yggdrasil er det lettere å digitalisere og lagre egne objekt i kartet, laste opp eksisterende kartdata eller legge til karttjenester fra andre leverandører, påpekes det.