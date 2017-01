Eventyrrittet vender tilbake

Arctic Race of Norway legger også i 2017 rittet innom Midt-Troms.

SJØVEGAN: Salangen, Bardu, Lavangen, Dyrøy, Sørreisa og Målselv kommune får alle besøk av det prestisjetunge sykkelrittet.

Det er femte gang rittet, som består av fire etapper, arrangeres i den nordligste landsdelen. Rittet går av stabelen i august.

I 2015 gikk det som ble omtalt som «dronningetappen» rundt på Senja og med målgang i Målselv fjellandsby i et fantastisk vær. Kanskje er det nettopp denne eventyr-dagen som har gjort at rittet vender tilbake til Midt-Troms bare to år senere.

- Verdens nordligste profesjonelle sykkelritt har et lite jubileum. Det har greid å etablere seg innenfor den internasjonale sykkelsporten, åpnet Knut-Eirik Dybdal, daglig leder for Arctic Race of Norway, pressekonferansen med.

- En glede

- Det er en glede å høre verdens beste syklister snakke positivt om rittet, sa Dybdahl under pressekonferansen.

Rittet starter på Andøya, og har målgang i Tromsø tre dager senere. Men i mellomtiden får Midt-Troms besøk av sykkelrittet.

Den andre etappen går fra Sjøvegan og innom Fossbakken og Tennevoll, før den går tilbake til Sjøvegan, innom Brøstadbotn og ned til Sørreisa, før det er målgang på Bardufoss Lufthavn.

Ambassadør for sykkelrittet, den tidligere verdensmesteren Thor Hushovd, sa under gjennomgangen av etappene at Midt-Tromsetappen blir en typisk spurt-etappe. Han gledet seg til målgangen på Bardufoss lufthavn.

- Med flyshow der tror jeg bildene kommer til å bli spredd langt forbi norges grenser, sa Hushovd.

- Med samarbeid kan man oppnå nesten hva man vil. Dette er norgesreklame på sitt beste, sa EU-minister og finnmarking Frank Bakke-Jensen under pressekonferansen.

Vertskommune

I Målselv er gleden stor over at kommunen skal være vertskommune.

- Målselv kommune er invitert til, og har sagt ja til å være offisiell vertskommune. Luftforsvaret stiller en flystasjon til disposisjon – og vil benytte anledningen til å presentere seg selv. Fra start til mål på denne etappen blir det innslag fra det norske luftforsvar, i samarbeid med andre forsvarsgrener, heter det i en pressemelding.