UNDER TITTELEN «Politisk råskap» i Folkebladet 30. desember har Jan-Erik Bergstad en fortreffelig analyse av spillet omkring 139. Luftving, 339-skvadronen og hovedbasen for helikopter.

NÅR EN ERFAREN journalist som Jan-Erik Bergstad sier at dette i sannhet har vært en lærerik prosess, viser dette at de politiske forsvarsprosessene ikke er for amatører. Vinnerne er de som har adgang til de innerste kontorene i Luftforsvaret og Forsvarsdepartementet.

ble lurt til å endre sine standpunkt fra 2008 og 2012 eller lot seg styre av Samarbeidsalliansen Osloregionen bestående av Oslo og seks fylkeskommuner i hovedstadsområdet er et spørsmål som ikke er besvart.

TIDLIGERE utredninger viser at et hovedbasekonsept for Forsvarets helikopter ville kreve innvesteringer på ca. èn milliard kroner, og at bare 14 NH90 med en levetid på 30-40 år ville ha en industripakke på ca. 30-40 milliarder kroner.

ET SPØRSMÅL som Jan-Erik Bergstad ikke stiller er om Nord-Norge kjente sin besøkelsestid for å utvikle kompetansearbeidsplasser og styrking av utdannelse og forskning knyttet til hovedbasen for helikopter i Indre-Troms.

PATRIA SOM er størst i Nord-Europa innen «life cycle support» for helikopter og eies av den finske stat (50,1 prosent) og Kongsberg Gruppen (49,9 prosent) så mulighetene for å utvikle seg på Bardufoss. Etter forsvarsforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som knuste hovedbasekonseptet for helikopter på Bardufoss, vil Patria måtte utvikle seg der hvor regjeringspartiene og Arbeiderpartiet ønsker at Forsvarets helikopteraktivitet (les: hovedbase) skal være i fremtiden.