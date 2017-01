Nå fjernes dette fra hyllene

Rema 1000 fjerner nå Kims Potetchips fra hyllene. - Vi skal ta et tydeligerevalg på hvem vi skal samarbeide med og ikke, sier direktør.

- Vi skal ta et tydeligere valg på hvem vi vil samarbeide med og ikke. Det kommer til å synes i butikkene.

Årsaken skal være at Rema 1000 ønsker å ta grep for å bedre sitt eget resultat etter en lengre periode med svakere vekst, sammenlignet med konkurrentene.

Orklas konserndirektør for kommunikasjon, Håkon Mageli bekrefter overfor avisa at flere av Kims produkte er ute av dagligvarebutikken.