Meteorsverm og nordlysfest

I kveld er det duket for det som kan bli en skikkelig meteorsverm- og nordlysseanse på himmelen.

FINNSNES: Klarværet over Troms gjør at det kan bli spektakulært med opp mot hundre stjerneskudd i timen og et nordlys som blafrer over himmelen.

Tirsdag er det nemlig meldt klarvær når årets første meteorsverm treffer oss, skriver Harstad Tidende.

Kraftig

- Tirsdag ettermiddag og kveld får vi en av årets kraftigste, men også mest kortvarige meteorsvermer. De såkalte Kvadrantidene varierer i styrke fra år til år, men enkelte år opplever vi 100 stjerneskudd i timen. Noen av disse er temmelig kraftige og kan også forårsake ildkuler! I år inntreffer maksimum tirsdag ettermiddag og kveld norsk tid. Dette flotte fenomenet er det verdt å få med seg, neste større meteorsverm i Norge er ikke før i august, opplyses det fra Astroevents.

Meteorene i kvadrantidene skyldes støvkorn fra som kommer inn i atmosfæren med en fart på 148 000 km/t (41 km/s) og som brenner opp på grunn av luftmotstanden. Vanligvis stammer støvkornene i slike svermer fra kometer som etterlater støvhaler på sin ferd gjennom Solsystemet.

Flotte nordlys

KP-indeksen, som tilsier hvor mye solpartikler som slynges mot atmosfæren. KP-indeksen viser hvor langt sør man ser nordlyset, regnet ut ifra magnetfeltets retning, mengde solpartikkler og solstormens fart. Erfaringsmessig vil alt over 1,66 på skalaen føre til flotte nordlys i nord. Kommer KP-indeksen over 4, vil det tilsi mer fart på partiklene som treffer jorda. Det vil igjen føre til flere farger og mer fart på nordlyset.

Tirsdag kveld er det meldt å ligge på mellom 2 og 3 på KP-skalaen. I løpet av natta er det ventet å stige til 4.

