Tiltalt for å ha forårsaket nesebensbrudd

En 36 år gammel mann fra Senja er satt under tiltale for å ha brukket nesen til en annen person.

Her legges straffelovens paragraf 273 til grunn:

FINNSNES : Ifølge tiltalebeslutningen skal mannen tidlig i fjor, med knyttet hånd, ha slått en annen mann i ansiktet slik at denne personen fikk nesebensbrudd.