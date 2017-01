Sandberg tent på tare

Fiskeriminister Per Sandberg lar seg begeistre av mulighetene tare byr på.

OSLO: – Norge har verdensledende selskaper, vi har ledende forskningsmiljøer og vi har store havområder med rike biologiske ressurser. Norge har de beste forutsetninger for å legge til rette for vekst i havnæringene, fastslår fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Den er sendt ut fra Nærings- og fiskeridepartementet i anledning at Forskningsrådet støtter Møre Maritime AS med 8,7 millioner kroner. Dette gjør at bedriften kan sette igang arbeidet med å utvikle fartøy og teknologi for industriell taredyrking i Norge.

– Prosjektet skal etablere verdens første rendyrkede fartøykonsept for industriell taredyrking, sier daglig leder Svein Knudtzon Waagbø ved Møre Maritime AS.

Regjeringen lanserte i vår en egen havteknologisatsing i regi av Forskningsrådet for å stimulere til samarbeid på tvers av de havbaserte næringene. Målet er å skape vekst og nye jobber ved å bruke kompetanse på tvers av sektorer. Ifølge pressemeldinga er det store forventninger knytta til økt produksjon av tang og tare i Norge, og det påpekes at satsinga åpner nye muligheter for norsk leverandørindustri.