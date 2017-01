- Norske menn må lære av kvinnene

Totalt omkom 135 mennesker i trafikken i 2016. Av disse er 117 menn og 18 kvinner. Vi må svært langt tilbake i tid for å oppleve et år der så få kvinner har omkommet i trafikken.

FINNSNES: Det framkommer i en pressemelding fra Trygg Trafikk. De oppfordrer videre norske menn til å lære av kvinnene i det nye året.

Ved årets utgang hadde 18 kvinner mistet livet på norske veier og tallet er det laveste på svært lang tid. Både april, mai og november var måneder uten kvinner blant de omkomne.

Årets tall viser en reduksjon på hele 40 prosent fra i fjor da det omkom 30 kvinner. Trygg Trafikk-direktør Jan Johansen er glad for at 2016 ble året med nest lavest antall omkomne i trafikken siden 1947, men understreker at hver enkelt som omkommer, er én for mye.

– Høy fart, uoppmerksomhet og ruspåvirket kjøring er blant de hyppigste årsakene til de alvorligste ulykkene. I flesteparten av tilfellene er bilføreren en mann. Selv om det er vanskelig å peke på én konkret årsak til at færre kvinner enn menn mister livet i trafikken, vet vi at kvinner generelt er mindre risikovillige. Jeg tror med fordel menn kunne lært mer av kvinner om risikovurdering, og jeg oppfordrer alle menn til å ha som nyttårsforsett at de skal roe seg bak rattet, sier Johansen.

- Vær på vakt

Mens det i 2015 omkom totalt 117 personer i trafikken, viser ferske tall at 135 mistet livet på norske veier i 2016. Selv om dette er en økning fra året før, er tallene på et historisk lavt nivå:

– Nedgangen over tid er jevnt fordelt i alle trafikantgrupper, bortsett fra hos myke trafikanter hvor pilen går i motsatt retning. Her stiger antall omkomne og hardt skadde, sier han og legger til:

- Dette bekymrer oss og det er spesielt syklistene som ser ut til å være utsatt. Totalt omkom 12 syklister og flere hundre er skadd. 15 fotgjengere omkom. Når vi vet at vi nasjonalt har svært ambisiøse mål om at enda flere skal gå og sykle, gir dette ekstra grunn til å være på vakt. Tallene viser helt tydelig at arbeidet må trappes opp og at trafikantarbeidet må styrkes ytterligere.

Historisk lave tall

Totalt sett føyer 2016 seg inn i den positive trenden med stadig færre omkomne i trafikken. Sikrere veier, tryggere biler, riktig opplæring og bedre holdninger er viktige bidrag i arbeidet.

– Nedgangen viser at planlagte og samordnede tiltak nytter. Det har vært jobbet bredt og intensivt på ulike nivå i flere år, og det er dette arbeidet vi nå ser resultater av. Likevel er det fortsatt for mange som omkommer, blir hardt skadd og får livet ødelagt. Derfor må vi fortsatt ha fullt trykk på sikkerhet og visjonen om null omkomne og hardt skadde i trafikken. Det er fortsatt langt igjen, sier Johansen avslutningsvis.