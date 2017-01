Nå blir det veldig mye kaldere i Midt-Troms

I lang tid har det vært mildvær i regionen. Nå er det imidlertid bare å belage seg på kaldere og tørrere vær.

Torsdag kan temperaturen legge seg på minus 26 grader på innlandet, før den også her omsider begynner å klatre på gradestokken.

Ser man på langtidsvarselet vil det kalde været fortsette utover dagen torsdag. Fredag og lørdag ser det ifølge siste oppdaterte værvarsel ut som at temperaturen vil stige betraktelig på gradestokken.

Her skal temperaturen i indre strøk variere mellom minus 14 grader om morgenen og minus 25 grader til kvelds. Det loves klarvær hele dagen på innlandet.

Utover uka blir det bare kaldere og kaldere. Og onsdag melder meteorologene ved yr.no om minus ti grader tidlig om morgenen. Her varsles det også om laber bris på opptil syv meter i sekundet fra øst-sørøst.

Også innlandet vil denne dagen oppleve kaldere temperaturer. Meteorologene melder om minus 14 grader fra og med lunsjtider. Ingen nedbør ligger i kortene her.

Her varsles det også om noe vind fra øst-sørøst. Det er imidlertid ingen tegn til nedbør.

Her får indre strøk temperaturer på rundt minus ti grader stort sett hele dagen.

Her skal det også komme en god dose snø. Meteorologene melder om nærmere tre millimeter dagen gjennom.