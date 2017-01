Knuste glassrute — må bla opp

En 44 år gammel mann må ut med flere tusen kroner etter at han knuste en glassrute.

For ugjerningen må 44-åringen betale 5.000 kroner til statskassa.

Dette medførte, ifølge et forelegg utferdiget av politimesteren i Troms, at glassruten i døra ble knust.

FINNSNES : Det var natt til søndag 25. oktober i 2015 at mannen slo hånda i inngangsdøren til Alanya Kebab på Finnsnes.