Gangsås kan bli ny rådmann

Bardu kommunestyre skal onsdag stemme over å tilsette ny rådmann. Opprinnelig fra Harstad, er Håvard Gangsås, mannen som ligger an til å overta stillingen.

SETERMOEN: Han er Bardu kommunes forslag til ny rådmann og på onsdagens ekstraordinære kommunestyremøte, skal det avgjøres om han skal overta etter Hege Walør Fagertun.

– Ansettelsesutvalget i kommunen har kommet frem til denne kandidaten, og onsdag blir det avgjort om han får stillingen, bekrefter ordfører Toralf Heimdal.

Kommuneerfaring

Håvard Gangsås har jobbet som både økonomisjef i Lesja kommune og prosjektleder og seniorrådgiver for Dovre kommune. I tillegg til kommunalt arbeid har Gangsås også jobbet i administrasjonen i Røde Kors. Gangsås håper på muligheten til å flytte «hjem».

– Jeg er opprinnelig Harstad-gutt og militærunge, videre har jeg brukt hver eneste sommer i Salangen med seilflyklubben. Jeg har nok flydd mer over Bardu enn jeg har kjørt bil der for å si det sånn. Nå er jeg Gudbrandsdøl, så blir det Bardu, er det nesten som å komme hjem. Døl og Nord-Norge, er jo det beste fra to plasser det, sier Gangsås til Folkebladet.

Næringsutvikling

Han har en stund sett etter jobber i nord, og er glad for at han nå får mulig napp i Bardu.

– Jeg har kjenninger i området, og jeg søkte på jobben ettersom det både passet med familien og at jeg hadde et ønske om å flytte nordover. Dette kan bli spennende, Bardu ligner jo litt på de kommunene jeg har jobbet i både med tanke på økonomi og landbruk. Jeg har vært heldig å få jobbe med med næringsutvikling i Dovre kommune. Det er jo litt i tiden på Setermoen og Bardu. Jeg tror jeg kan bidra til å skape optimisme, det er noe jeg tror jeg er god på. Spesielt det å være positiv, sier Gangsås.

Pakke

Blir det klart på onsdag, at Gangsås får jobben vil han kunne være på plass allerede om en måneds tid.

– Jeg kan pakke fort jeg, men kommer nok på en tur på forhånd, skulle det passe. Den offisielle datoen er 1. februar. Jeg har allerede sikret å låne en leilighet i fjellandsbyen, og kan starte der å ta det litt pø om pø. Jeg ønsker etterhvert å ende opp med en bolig på Setermoen da jeg gjerne vil gå å sykle på jobb. Bardu er en spennende region og det er sikkert noen utfordringer jeg kan jobbe med, dette blir spennende, avslutter Gangsås.