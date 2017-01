Forundra over de som sier nei

– De som sier nei til konsekvensutredning har ikke fakta og kunnskap som motiv.

FINNSNES: Det mener Geir-Inge Sivertsen, som er styreleder av Senja Petro, foreninga som skal sikre regionen størst mulige virkninger og ringvirkninger dersom det åpnes for petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Vesterålen, Lofoten og Senja.

Sivertsen legger ikke skjul på at det forundra han stort da både Troms Ap og Finnmark Ap i november sa nei til konsekvensutredning.

– Det var oppsiktsvekkende, og jeg hadde egentlig ikke forventet det av Ap med partiets tradisjon om forsvarlig forvaltning, og ikke minst med tanke på de mange årene som Ap har sittet i en regjering basert på inntekter fra olje og gass, sier Sivertsen.

Tydelig fra Høyre

– Hvor stor betydning har vedtakene fra Troms og Finnmark Ap?

– Jeg forventer jo at Ap sentralt lager et form for kompromissvedtak som på en måte ikke setter noe varig vern-stempel på dette området for all fremtid – noe annet ville være veldig spesielt, mener Sivertsen.

Han poengterer også at Nordland Ap har sagt ja til konsekvensutredning, samt at sentrale krefter i LO er opptatt av industrien og dennes rammevilkår.

– I Høyre er vi like tydelige, og mener at vi må få gjort en konsekvensutredning for faktisk å vurdere disse områdene, om de er innafor rammene som næringa skal ha, og om de skal åpnes eller ikke. Det forunder meg når noen ikke ønsker å skaffe seg denne kunnskapen gjennom en konsekvensutredning.

– Man må gjenomføre en konsekvensutredning nettopp for å vurdere påstandene om at områdene er så sårbare og at oljevirksomhet her ikke er forsvarlig med fiskeri og reiseliv. En utredning vil gi svar på alle disse spørsmålene, men man kan jo ikke bestemme seg for svarene på forhånd. De som gjør det ønsker ikke å bruke fakta og kunnskap i saken, men er styrt av andre motiver, mener Sivertsen.

Ingen stor aktivitet

Senja Petro ble først stiftet i oktober 2007, men var bare aktiv en kort periode før organisasjonen av ulike årsaker gikk inn i en dvaletilstand. I 2013 ble imidlertid foreninga restiftet med et nytt styre.

– Er det mye aktivitet i Senja Petro?

– Det er ikke den store aktiviteten nå, naturlig nok. Det skjer ikke så mye innafor den næringa, heller ikke når det gjelder spørsmålet rundt Lofoten, Vesterålen og Senja, men vi kommer til å forsøke å bruke Senja Petro aktivit for å argumentere for at det er riktig med konsekvensutredning, sier Sivertsen.

Han er også sikker på at saken kommer til å bli et hett tema både i den kommende valgkampen og ved regjeringsdannelsen etter valget.

– Vi har litt planlagt frmover mot våren og sommeren. Det vil jo være en del viktige vedtak som skal fattes rundt i partienes årsmøter, ikke minst i Ap.