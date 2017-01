Slått konkurs — men ny butikk kommer

Jernvaren Finnsnes AS, som drev Malia-butikken i Storgata på Finnsnes, er slått konkurs.

Jakobsen var daglig leder Jernvaren Finnsnes AS og er også daglig leder i det nye selskapet .

Rege henviser til Leif-Sigurd Jakobsen for nærmere opplysninger.

- Varelageret og driftstilbehøret var pantsatt til banken, og dette er blitt solgt til et nytt firma. Det nye firmaet har gjennomført et opphørssalg, og de har planer om ny drift, sier Kjetil Rege.

Det er imidlertid på det rene at det ikke er noen aktiva igjen i boet,

Bostyrer er advokat Kjetil Rege. Han sier at han foreløpig vet veldig lite om konkursboet.