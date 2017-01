Elg og kalv på nyttårsfeiring

En elgku tok med seg kalven sin til byen for å bivåne rakettene nyttårsaften.

– De sto der omtrent fem minutter, og de reagerte ikke på smellene og lysglimtene, skriver mannen hennes, Hugo Nordnes, i et tips til Folkebladet.

Kirsti B. Nordnes fikk et spesielt blinkskudd i nyttårsnatten, da hun fikk øye på en elg og en kalv som sto i Skogenveien på Finnsnes og bivånet nyttårsrakettene.