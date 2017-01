135 mistet livet i 2016-trafikken

Troms er blant de fylkene hvor færrest mistet livet i trafikken.

I pressemeldingen skriver Statens vegvesen at de lover fortsatt storsatsing mot trafikkdøden.

- Om vi lykkes med å få farten ned vil mange av disse dødsulykken vært forhindret. Det betyr liv, mange liv. Her må hver og en av oss som ferdes på veiene ta sin del av ansvaret, sier Gustavsen.

- Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men et markant trekk i 2016 har vært en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som fører til utforkjøringsulykker. Menn mellom 45 og 64 år utgjør hele 1 av 3 omkomne. Dette er en kraftig økning i forhold til tidligere år. Utforkjøringsulykker utgjør mer enn 1 av 3 dødsulykker.

- Dette er nedslående. Selv om tendensen over tid er at det er stadig tryggere på veiene, er dette langt mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Åtte har mistet livet i desember-trafikken i år mot 10 i fjor. Men for tredje år på rad har ingen mistet livet i juletrafikken, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

FINNSNES: 135 mistet livet på norske veier i 2016. Det er 18 flere enn i 2015. For tredje år på rad omkom ingen i juletrafikken.