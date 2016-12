Urolig nyttårshelg — så kommer kulda

Været for selve nyttårskvelden ventes å være urolig. Men i neste uke kan det blir veldig kaldt.

FINNSNES: Et polart lavtrykk er under utvikling i Barentshavet og vil treffe Nord-Norge i løpet av kvelden/natten. Det ligger nå nord for Finnmark ute i havet.

To mulige baner

– Ut fra forskjellige modeller vi varsler etter har det to mulige baner. Det ene er at det går utenom kysten og treffer inn mot Lofoten og Vesterålen, forteller vakthavende meteorolog Ola Mellem ved Vervarslinga for Nord-Norge til iTromsø.

Men om "fyrverkeri-været" er noe usikkert mens vi ennå er på ettermiddagen nyttårsaften, så er én ting mer sikkert. Det ventes stabilt vær fremover, og på innlandet kan det bli svært kaldt.

Stabilt kaldt

De stabile luftmassene som skal omgi oss allerede fra første nyttårsdag, vil sørge for temperaturer på ned mot 25 minus på Bardufoss i midten av kommende uke.

Ut mot kysten ventes det å bli ned mot 15 minusgrader på onsdag og torsdag, ifølge både Yr og Storm.

Søndag kan det bli en del snø, men ellers så er den neste langtidsperioden for værvarselet omtrent fri for nedbør. Det varsles en svært kald værtype over hele Troms helt frem til og med mandag9. januar.

Litt av været fremover

SØNDAG: Østlig og nordaøstlig bris, stiv kuling på kysten, minkende utover dagen, først i Finnmark. Snøbyer, vesentlig på kysten og i Øst-Finnmark.

MANDAG-TIRSDAG: Troms Sørøstlig liten kuling utsatte steder. Natt til tirsdag kan hende enkelte snøbyger på kysten i sørvest, ellers oppholdsvær.