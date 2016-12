Hurtigrutendringene du bør få med deg

Fra 1. januar gjør Hurtigruten noen små, men viktige endringer i rutetidene som blant annet vedrører passasjerer på Finnsnes.

FINNSNES: - Fra 1. januar må vi gjøre noen små men viktige endringer i rutetidene våre. På Finnsnes betyr det at både ankomst og avgang blir et kvarter tidligere enn i dag, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

- Det er snakk om små endringer i totalt fire havner nordpå. Men det er likevel viktig at gjestene våre får med seg at vi gjør endringen for at de ikke skal bli stående på kaien og fryse unødvendig eller se skipet seile ut fjorden fordi de møter opp etter gammel vane.

- Forrige gang vi gjorde slike justeringer var for to år siden, så det skjer innimellom. Vi oppfordrer uansett alle våre gjester til å legge inn den gode vanen å sjekke gjeldende rutetabell før de skal reise med oss, sier Ege.

Harstad, Finnsnes, Tromsø

Fra 1. januar 2017 blir det endrede ankomsttider i Harstad, Finnsnes og Tromsø.

HARSTAD

- I Harstad vil det bli to mindre endringer. Sørgående vil ankomme et kvarter tidligere enn i dag, mens nordgående vil ha avgang et kvarter tidligere enn i dag.

- Årsaken er at Harstad havn tok kontakt med oss og spurte om vi kunne justere rutetidene på grunn av det store byggearbeidet de skal gjennomføre i havnen. Det så vi ingen problemer med, og ble enige om justering fra nyttår.

Rutetider for Harstad fra 1. januar

Sørgående: Ankomst 07.45. Avgang 08.30

Nordgående: Ankomst 06.45. Avgang 07.45

FINNSNES

- På grunn av endringene i Harstad, påvirkes også nordgående hurtigrute på Finnsnes. Her forskyves ruten, slik at både ankomst og avgang blir et kvarter tidligere enn i dag. Det blir ingen endringer på sørgående, sier Ege.

Rutetider for Finnsnes fra 1. januar:

Nordgående: Ankomst 11.00. Avgang 11.30

Sørgående: Ingen endringer

TROMSØ

- På grunn av endringene i Harstad og Finnsnes, vil det også bli en liten endring i Tromsø fra nyttår. Nordgående hurtigrute vil komme til Tromsø et kvarter tidligere, men blir liggende like lenge som i dag.

Rutetider for Tromsø fra 1. januar: