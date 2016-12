Historisk dag på Vinmonopolet

Nyttårsaften kunne Espen Jørgensen gjøre noe han aldri har hatt muligheten til før.

FINNSNES: Rossfjord-mannen kunne nemlig handle på Vinmonopolet. For første gang i historia holdt Vinmonopolet åpent på nyttårsaften.

- Jeg synes det er helt fantastisk flott at den tåpelige ordninga med stengt pol på nyttårsaften, er opphevet. Det er jo det samme om en handler i går eller i dag. Og så blir det ikke de jævla lange køene, sier Espen Jørgensen.

Ikke noe rush

Men sjøl om det var nyttårsaften-åpent for første gang i historia, så ble ikke akkurat polet nedrent av kunder denne dagen. Da Folkebladet var innom i to-tida — like før stengetid klokka tre — var det glissent med folk i lokalet.

- Nei, det har vært som en vanlig lørdag. At det ikke har vært noe større rush kan selvfølgelig ha sammenheng med at folk har hatt ei hel uke å handle på siden jul, sier polbestyrer Roger Gjendahl.

- Hva er det folk handler på en dag som denne?

- Det går mest i musserende. Folk vil ha korker å sprette på nyttårsaften, smiler Gjendahl.

- Rett å holde julaften utenom

Sjøl synes polbestyreren det er helt greit med polåpent på siste dagen i året.

- Ja, det synes jeg. Ordningen med at det har vært stengt er vel noe som har hengt igjen fra gammelt av. Det er jo ikke noen røddag i så måte. Men jeg er glad for at julaften er holdt utenom.

- Hva sier de ansatte til at de måtte på jobb i dag?

- For dem har det vært helt greit. De som sto på vaktlista er på jobb i dag, sier Roger Gjendahl.