- Fellesfyrverkeri ville vært det beste

- Aller helst ønsker jeg at vi kunne hatt et fellesfyrverkeri på Finnsnes.

FINNSNES: Det sier Hanne Berg Borhaug fra Finnsnes.

Nyttårsaften var hun innom utsalget til Coop Extra for å handle fyrverkeri til kveldens feiring. Her kjøpte hun en effektpakke til cirka 400 kroner.

- Fyrverkeri må til, men noen store penger bruker vi ikke på dette. Det går på et minimum, og regelen hos oss er at vi gir like stort beløp til et veldedig formål, sier Berg Borhaug.

- Det jeg kunne ønske er et fellesfyrverkeri på Finnsnes, lik det som er på Sjøvegan. Det de får til på Sjøvegan er jo helt fantastisk. Her på Finnsnes er det jo ikke annet enn masse bråk og masse røyk, sier hun.

Godt salg

Fyverkerisalget gikk ellers så det suste i teltet utenfor Coop Extra-butikken på nyttårsaften.

- I starten gikk salget litt tregt, men fredag og lørdag har det tatt seg betraktelig opp. Vårt inntrykk er at salget de siste to dagene har vært bedre sammenlignet med fjoråret, sier Gøran Pedersen og Tom Erik Stefanussen.

Effektpakker

- Hva kjøper folk?

- De fleste kjøper en effektpakke vi har til 380 kroner. Men mange går også for en pakke vi har til 1.000 kroner. Den er blitt nedsatt fra 1.400 kroner, sier Pedersen og Stefanussen.