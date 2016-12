Regnfullt før rakettene

Mer regn, og atter regn. Men på nyttårsaften kan vi kanskje se lyset.

– Lei av regnet? En ny runde i dag for mange i Nord-Norge, skriver meteorologisk institutt på Twitter.

Årsaken er et nedbørsområde som beveger seg gradvis nordøstover, fortsetter de.

I dag venter altså kraftige nedbørsmengder, og i tillegg opptil liten kuling. Senere på dagen meldes overgang til snø- og sluddbyger, på kysten regnbyger. Temperaturene vil ligge rundt 3-4 grader. For Torsken gjelder fortsatt kulingvarselet, og Yr.no melder fredag morgen økning til sørøstlig stiv kuling. og dreining til sørvestlig sterk kuling på formiddagen.

Det blir med andre ord nok en våt og vindfull dag.

Opphold på nyttårsaften

Likevel kan det se ut til å være håp for inngangen til det nye året. I morgen, nyttårsaften ser det nemlig ut til å bli opphold store deler av dagen og på kvelden. Vinden avtar også, med lett bris fra morgenen som går ned til flau eller svak vind utover dagen. Langs kysten kan det imidlertid bli liten eller stiv kuling. Det er muligheter for spredt snø, men stort sett opphold. Det vil bli noe kaldere, med temperaturer på null grader eller like under.

Det kan altså se ut som om vi får klar sikt til rakettene i år likevel.