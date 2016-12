Klar for tradisjonelt fyrverkerishow

Som tidligere blir det tusenvis av smell over Sjøvegan nyttårsaften.

SJØVEGAN: Med knallgod værmelding for nyttårsaften er det klart for nok et storslått fyrverkerishow på Sjøvegan.

Perfekt værmelding

– Slår værmeldinga til med klarvær, to-tre minusgrader og litt østavind er det helt perfekt for oss. Det vi ikke vil ha er sørvest vind og regn, sier Morten Andersen til Folkebladet

– Har været stoppa dere noen gang?

– Nei, men det har vært nært. Det har faktisk skjedd flere ganger at uværet har tatt pause på den tiden vi skal skyte opp. Jeg vet ikke om han har rett, men Jens Viktor mener vår herre liker fyrverkeri, sier Andersen.

Tidligere neste år

Oppskytinga blir på samme sted som tidligere, der Henriksenkaia sto, til samme tid. Men fra neste år kan det bli endringer.

Flere tusen smell

– Ja, i år blir nok det siste året oppskytinga skjer herfra. Mange har jo foreslått moloen. Men vi har flere muligheter som på U4. Men det må vi se nærmere på, det er nok av muligheter. Vi skyter opp fyrverkeriet klokka 20.00 i år. Men vi har fått en del henvendelser fra folk som kommer langveis fra om vi kan skyte opp tidligere slik at de kan komme tidligere hjem igjen. Så vi kommer til å vurdere om vi skal skyte opp en time tidligere neste år, sier Andersen.

Hver nyttårsaften kommer mye folk til Sjøvegan for å oppleve fyrverkeriet. Det kan komme 3.000–5.000 mennesker i sentrum. Andersen oppfordrer derfor til å komme tidlig for å finne parkeringsplasser.

– Vi håper at mange kommer, alle er hjertelig velkommen. Som tidligere skal det bli et flott show, sier han.

– Ved en feil kom ikke det ikke noe om fyrverkerishowet i årets ”Snadder”. Det har ført til at vi har fått mange henvendelser fra folk som lurer på hva som skjer i år, sier han.

Andersen har ikke oversikt over det eksakte antallet, men lover tusenvis av smell over Sjøvegan lørdag kveld. Og de overlater ingenting til tilfeldighetene. Hvert et smell under oppskytingen er elektrisk styrt.

– Og dere er i løypa?

– Jada, vi er i full gang. Det er mye arbeid. Jeg lurer jo noen ganger litt på hvordan det er å ha fri i jula, sier han.