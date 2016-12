Fortsatt strømstans i Lenvik

Flere kunder er fortsatt uten strøm i morgentimene etter strømbruddet i går kveld.

Folkebladet skrev igår om at mange husstander på Senja og i Lenvik opplevde strømstans store deler av dagen torsdag.

I dag er fortsatt syv kunder i Lenvik uten strøm.

Troms kraft melder på sine hjemmesider at Strekningen Lysbotn - Indregård - Huselv fikk strømmen tilbake kl. 22:38 (torsdag, journ. anm.).

– Feilen som var her er lokalisert til Kjosen. Transformator må skiftes. Feilretting her fortsetter fredag morgen, skriver de videre.

Rettetiden for kunder på Kjosen settes til kl. 13:00 idag.

– Arbeides på spreng

Fra tidlig torsdag morgen var områdene Skaland til Bøvær, Skaland til Steinfjord- Ersfjord og deler av Senjahopen, Gryllefjord, Medby og Medfjorvær uten strøm.

I Lenvik var også områdene Huselv, Botnhamn, Laukvik og Hekkingen fri for strøm på grunn av feil.

Troms kraft sendte montører ut til alle steder, men enkelte steder ble de forhindret av det dårlige været.

Innen tolvtiden var imidlertid strømmen tilbake hos de fleste, før den igjen forsvant for mange av kundene.

– Det har oppstått et nytt strømutfall i området nordre Senja. Det arbeides nå på spreng for å lokalisere, koble om og gjenopprette strømleveransen til våre kunder også i dette området, meldte Troms kraft igår.

– Skyldes lynaktivitet

Igår ettermiddag klokken 17:38 var omlag 20 kunder fortsatt uten strøm etter stor lynaktivitet på yttersia.

– Vi føler oss ganske sikre på at de aller fleste strømutfallene vi har opplevd denne dagen skyldes nettopp lynaktivitet. Dette kombinert med mye nedbør og vind gjør at både feilsøk og utbedringer blir spesielt utfordrende for våre montører, melder Hege Villumstad i Troms kraft.

Strekningen Indregård til Huselv på Senja har nå fikk strømmen tilbake igår kveld.