Batteri-telys gikk opp i flammer

Einvald (82) fikk seg et sjokk da han plutselig hørte et smell og så at flammen sto opp fra det lille batteridrevne telyset.

FINNSNES: 82 år gamle Einvald Konradsen på Finnsnes opplevde i julen at ett av hans batteridrevne telys begynte å brenne hjemme i stua på Finnsnes.

– Et smell

Samtidig som det skjedde, snakket han på telefonen med Hugo, som formidler historien for sin far til avisen VG.

– Mens jeg snakket med ham i telefonen, så hører jeg et smell. Han sa det smalt, og at jeg måtte vente litt. Deretter gikk han bort til lyset, og da slo varmen opp etter smellet. Flammen sto cirka 30–40 centimeter opp fra lyset, sier Hugo.

Einvald brukte en lysslukker for å få kvalt flammen. Det lille telyset sto oppå et vanlig kubbelys, som ikke hadde vært brent på over et døgn. Konen hans befant seg i et annet rom da det skjedde.

– Dette er livsfarlig å ha i huset, og derfor synes vi andre bør advares. Hadde den stått på en duk, så kunne det ha blitt mye mer dramatisk, sier sønnen.

Brannekspert advarer

Det er imidlertid ikke ofte man ser slike hendelser som i Einvalds tilfelle, opplyser brannekspert Odd Magne Skjerping i Frende Forsikring til VG.

– Dette hører absolutt til sjeldenhetene — at et telys med litiumbatteri eksploderer. Samtidig er dette en tankevekker – noe vi må se nærmere på. Disse små telysene med batteridrift ser jo veldig uskyldige ut – de fleste har et 3 volts batteri. Man vil normalt ikke kjenne noen overflatetemperatur på de eller få noe forvarsel. De er hyppig brukt på barnerom, i juledekorasjoner etc., sier Skjerping, og fortsetter:

– Dette eksempelet påminnelse om at branner kan oppstå uansett hvor forsiktige vi prøver å være. Vi er nå inne i den mest brannfarlige uken i året, og jeg kan ikke få presisert sterkt nok viktigheten av at man skal ha tilstrekkelig antall røykvarslere i huset og egnet slukkemiddel.

Syv skader

Frende Forsikring har i perioden november–desember fått innmeldt syv brannskader.

Brannårsaken er ikke endelig fastsatt i disse, fordi det ofte tar litt tid, ifølge Skjerping. Men ved en av skadene, en totalskadet enebolig, antar man at det er en juledekorasjon som har forårsaket brannen.

Han forteller at det i et batteri er kjemisk energi som blir omgjort til elektrisk energi.

– Hva som har gått galt i dette tilfellet er ikke umiddelbart lett å si. Her kan det ha vært en produksjonsfeil i den masseproduserte lykten eller i batteriet. Det kan heller ikke utelukkes at den har fått en skade under importørens transport eller hos brukeren, sier Skjerping.

Branneksperten har for VG gått gjennom hvilke opplysninger to ulike produsenter gir om eventuell fare ved bruk av slike lys. Begge produsentene har lys som så identiske ut som lysene til Einvald.

– Den ene opplyste kun at dette var en dekorasjonsartikkel og ikke en leke – kun for innendørs bruk. Den andre opplyste at barn aldri skal være i nærheten av slike produkter, batteri eller emballasje uten tilsyn av voksne, da det kan medføre vesentli fare for skader og liv.

Årets brannmåned

I desember er det mer enn dobbelt så mange boligbranner som ellers i året. Forsikringsselskapene registrerer hvert år mange branner som skyldes levende lys, men også elektrisk julepynt.

Tidligere i desember ble et hus helt nedsotet etter at en adventsstake begynte å brenne på natten, skriver Frende Forsikring i en pressemelding, ifølge Fjordenes Tidende.

Da begynte det å brenne i det ene lyset, og flammen spredte seg til gardinene.

Hvert år får Frende Forsikring meldt en rekke skader som skyldes at de mange elektriske smålysene i adventstjerner og juledekorasjoner forårsaker brann.

Norge ligger i verdenstoppen i antall husbranner. Selv om antallet dødsbranner har falt de siste årene, så har vi fortsatt mye gripe fatt i for å øke brannsikkerheten. Hittil i år har 40 personer omkommet i branner i Norge.

Levende lys

Heller ikke Gjensidige Forsikring eller If Skadeforsikring sier de har mottatt noen saker hvor batteridrevne lys er årsaken.

– I dag selges det flere naturtro lys som går på batteri og som er betydelig sikrere enn levende lys, noe som absolutt er å anbefale. Vi kjenner ikke til at det har vært noen brannfare knyttet til slike, men som alt annet er det viktig å bruke elektriske artikler med varsomhet. Selv om et lys går på batteri, slå det av når man går og legger seg, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige Forsikring, Arne Voll, til VG.

– Vi ha ikke fått inn noen brannsaker hvor vi har grunn til å tro at juleartikler eller slike lys er årsaken. Det er først og fremst levende lys og matlaging som er årsaken bak slike branner, sier informasjonssjef Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring.