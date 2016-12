Kraftige vindrosser gjorde seg gjeldende i Gryllefjord fredag.

GRYLLEFJORD: Det gikk kraftig utover glasshuset ved butikken, hvor seks-sju glass gikk i tusen knas, samt et bilvindu – minst.

Fikk skader

– Vi antar at det er en utebukk, ikke vår egen, som er blitt tatt av vinden, og som har «fløggen» i glasshuset. Vi fant den liggende litt lenger bort, forteller Fred Ove Flakstad, som både er ordfører i Torsken kommune og medeier av Matkroken-butikken.

En bil som stod parkert litt bortfor led også samme skjebne som glasshuset.

– Jeg har også hørt om flere andre som har fått knust sidevinduene på bilene sine, forteller Flakstad.

– Er det dårlig vær?

Fikset

– Det er egentlig en ganske jevn vind, men det kommer med hvert noen rosser som er skikkelig sterke. Da er det skummelt om man har løse gjenstander stående ute, sier Flakstad.

De knuste glassene i glasshuset er midlertidig fikset med pleksiglass og tape.

– Det er jo litt kjedelig, for dette er jo en møteplass hvor folk gjerne setter seg ned med et wienerbrød og en kaffekopp. Nå har vi meldt skadene inn til forsikringsselskapet, og på mandag kommer det en takstmann for å se på skadene. Det er selvfølgelig kjedelig når sånt skjer, men sånn kan det være med været.