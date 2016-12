Strømstans på Senja og i Lenvik

Flere områder på Senja og i Lenvik er uten strøm torsdag morgen.

Klokken 08:30 meldtes at området Seljenes til Jøvik er uten strøm. Montører er på stedet, og rettetiden er satt til kl 12:00.

Området Bukkskinn, Kårvikhamn Aglapsvik til Jøvik er fri for strøm på grunn av feil. Feilen oppstod kl. 04:00, montører er på tur ut. Rettetid er usikker, skriver Troms kraft på sine hjemmesider.

Folkebladet har også fått melding om at Torsken har vært uten strøm siden i morges.

Området Huselv, Botnhamn, Laukvik, Hekkingen er også fri for strøm på grunn av feil. Feilen oppstod klokken 04:13, montører er på tur ut, men har blitt forhindret på grunn av dårlig vær.

En tipser har også meldt om strømbrudd i Gryllefjord og Medby. Der har det vært lyn og torden i morgentimene i forkant av strømbruddet, melder han. Troms kraft melder at montører er på vei, men også her vil det vil ta tid før de er på plass.

Tromskraft melder at områdene Skaland til Bøvær, Skaland til Steinfjord- Ersfjord og deler av Senjahopen og Medfjorvær er uten strøm. Montører er på vei, men det vil ta tid før de er på plass, melder Troms kraft på sin feilmeldingstjeneste.