Sliter med å få tilbake strømmen

Flere husstander er torsdag ettermiddag fortsatt uten strøm på Senja etter nattens uvær.

– Troms Kraft Nett beklager de ulempene strømutfall medfører for våre kunder. Vi jobber på spreng for å lokalisere, utbedre og gjenopprette strømleveransen, men må hele tiden ha fokus på sikkerheten til våre mannskaper, slår hun fast.

– For Hersøya og Nord-Kvaløya vil vi tidligst ha mannskap på plass fredag 30. desember. Ved flere feilsituasjoner parallelt prioriterer vi våre montører dit hvor vi har fastboende, sier Villumstad.

– 20-30 kunder er der fri for strøm og det er foreløpig usikkert når tid disse vil ha strømmen tilbake, opplyser hun.

På Skaland har to transformatorstasjoner havarert som årsak av stor lynaktivitet i området.

Ved 16-tiden melder Troms kraft at strekningen Indregård til Huselv på Nord-Senja fortsatt er fri for strøm.

Torsdag morgen var mange i Berg, deler av Torsken og i Lenvik fri for strøm. Det var uvær og mye lyn og torden i området da strømmen forsvant.

SKALAND: Troms kraft opplyser ved 16-tiden torsdag at det jobbes for fullt med å finne feil og få strømmen tilbake til kundene.