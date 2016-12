Måtte rykke ut til båt som tok inn vann

Brannvesenet i Torsken rykket torsdag formiddag ut til en båt som tok inn vann.

HAMN I SENJA: Nødsentralen fikk inn melding om at en båt tok inn vann ved Hamn i Senja ved 11:30-tiden torsdag. Lenvik brannvesen ba Torsken brannvesen om å rykke ut til havaristenen 43 fots seilbåt.

Under vann

– Vi fikk melding via båteieren om at en båt tok inn vann. Da vi kom til stedet var omtrent hele baugen allerede under vann, forteller brannsjef Fred Flakstad i Torsken.

Brannvesenet fikk på plass lenseutstyr og flere punper, og etter ei stund begynte båten å heve seg opp av sjøen.

– Da vi fikk båten stort sett tømt, ble det funnet ut at det trolig var en gjennomføring gjennom skroget som var slått ut, og at det var der vannet hadde lekket inn, forteller Flakstad.

– Vi fikk hjelp fra andre folk i området til å få slått inn en plugg i hullet, slik at det nå ser ut som båten er tett og ikkelenger tar inn vann.

Uvær

Likevel har det oppstått store skader på inventar og teknisk utstyr om bord i havaristen. Det var natt til torsdag og på formiddagen torsdag mye uvær, samt lyn og torden i området.

– Slik det ser ut, kan det ha vært at lynet har slått ned i båten, og at det har forårsaket hele greia, sier Flakstad.

– Men det blir andre sin jobb å finne årsaken.