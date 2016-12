Kan få landets verste nyttårsvær

Det kan bli en våt og stormfull inngang til det nye året, men det behøver ikke påvirke rakettoppskytingen.

Yr.no har også sendt ut kulingvarsel for Torsken: sørvestlig stiv kuling, periodevis sterk kuling. Dette vil minke på ettermiddagen i dag.

På kvelden vil det imidlertid flere steder bli oppholdsvær, så er du heldig kan det likevel være håp for å se rakkettene ved årets nyttårsaften.

Det dårlige været skyldes et lavtrykk i Norskehavet mellom Island og Norge som gir både storm og nedbør ut uken. Kun Østlandet og Finnmark ventes å slippe unna.

Yr.no melder at Nord-Norge, sammen med Vestlandet og Midt-Norge får landets dårligste nyttårsvær.