– Må ta hensyn til sikkerheten

Troms kraft jobber med å få tilbake strømmen så fort som mulig, men hensynet til reparatørenes sikkerhet kommer først.

Klokken 08:30 meldtes at området Seljenes til Jøvik er uten strøm. Montører er på stedet, og rettetiden er satt til kl 12:00.

Området Bukkskinn, Kårvikhamn Aglapsvik til Jøvik er fri for strøm på grunn av feil. Feilen oppstod kl. 04:00, montører er på tur ut. Rettetid er usikker, skriver Troms kraft på sine hjemmesider.

Området Huselv, Botnhamn, Laukvik, Hekkingen er også fri for strøm på grunn av feil. Feilen oppstod klokken 04:13, montører er på tur ut, men har blitt forhindret på grunn av dårlig vær.

En tipser har også meldt om strømbrudd i Gryllefjord og Medby. Der har det vært lyn og torden i morgentimene i forkant av strømbruddet, melder han. Troms kraft melder at montører er på vei, men også her vil det vil ta tid før de er på plass.

– Jeg ser nå at Finnsæter og Hamn har fått strømmen tilbake, og nå fikk vi strøm i Kjæsvika på Skaland og, sier han.

Johnsen bekrefter imidlertid at strømmen nå er tilbake flere steder.

– Her regnet det i hele går og på kvelden slo det om til hagl. Det går i elinger og ekstremt med vind, skriver han.

Johnsen regner imidlertid med at det er været som er årsaken.

– Jeg har ringt rundt til familie på Steinfjord, som også var uten strøm, forteller han videre, og legger til at de ikke har hørt noe fra Troms kraft.

Han kunne også se hjemmefra at Finnsæter og Hamn hadde mistet strømmen.

– Rett etter strømmen gikk, tordnet det så høyt at tre personer i huset vårt våknet. Det føltes som om det ristet i huset, skriver han på SMS til Folkebladet.

Han kunne imidlertid melde allerede klokken 11 at flere steder har fått strømmen tilbake.

– Men det avhenger av hvordan montørene ser an været, sier Dalberg.

Han håper at de fleste skal ha strømmen tilbake innen klokken tolv idag.

– Men vi kan ikke sende folk ut i et slikt vær. Vi skal få tilbake strømmen så fort som overhodet mulig, men sikkerheten til reparatørene må komme først, sier Dalberg.

– Det har vært et durabelig torden- og lynvær som har gjort at flere plasser har blitt uten strøm. Lynet har slått ned i master og dermed slått ut linjene flere steder, forteller administrerende direktør i Troms kraft, Erling Dalberg.