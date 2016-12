Slik skal nyåret markeres i barnebyen

Etter et år med mange vellykkede arrangementer er det bare ett som gjenstår.

FINNSNES: For når klokken slår midnatt natt til søndag, er det igjen klart for å ta fatt på et nytt år. Over hele verden feires det tradisjonelt med fyrverkeri, og for alle beboere i Midt-Troms blir det anledning for hele to feiringer.

Et savnet tilbud

For tredje gang arrangerer Barnebyen Finnsnes fakkeltog og rakettoppskytning i Finnsnes-parken. Barnebyleder Ulv Holmer Rosøk ser frem til at små og store deltar på feiringen.

– En glipp i organiseringen gjorde at feiringen dessverre utgikk i fjor. Etter flere tilbakemeldinger fra foreldre som har etterlyst det, har vi bestemt oss for å arrangere det i år. Folk liker tradisjonen, og det er noe både vi og de setter pris på, forteller han.

Lørdag ettermiddag er alle velkommen til fakkeltoget som går fra Finnsnes Torg til Finnsnesvannet hvor fyrverkeriet kan beskues.

Stor respons

Det har ved de to foregående arrangmentene vært godt oppmøte. Ved første nyttårsfeiring i Barnebyen trodde daværende barnebyleder Jan-Tore Bakli at rundt 400 ville møte, noe som resulterte i hele 1.000 barn og voksne.

– Jeg tror og håper at det blir godt oppmøte. Responsen vi har fått på Facebookarrangementet vårt har vært stort, og så lenge informasjonen spres og deles med andre så regner jeg med at det møter opp noen.

Det vil i likhet med tidliger år være Finnsnes Brannvesen som står for selve rakettoppskytninga.

Fornøyd sjef

Rosøk kan legge bak seg ett år med mange vellykkede arranementer av, og i, Barnebyen Finnsnes. Han sier at årets nyttårsfeiring setter et punktum for året som har gått.

– Jeg synes vi har gjort mye spennende. Vi vært flinke til å prøve ut nye ting og gjennomføre det vi hadde satt oss opp som mål. Vi har jobbet mye med at arrangementene skal være enkle å forholde seg til, hatt ferietilbud til barn og unge og gitt Pepperkakebyen et nytt lokale. Jeg føler det har gått bra, sier Rosøk.

Selv om været for lørdag fortsatt er usikkert er det ifølge barnebysjefen ingenting som setter en stopper for feiring.

– Det skal ikke stå på været. Folk må ha på seg gode og varme klær, og huske fakler, avslutter Rosøk.