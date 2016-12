Sjølaksefiske provoserer

De utgjør en prosent av laksefiskerne i Norge. Men står for nesten halvparten av fangsten

SJØVEGAN: Sjølaksefiskerne provoserer generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver, kommer det fram i en artikkel i avisa Nationen.

Fanger halvparten

Bakgrunnen er at hver sjølaksefisker i gjennomsnitt fikk 75 laks i 2016.

– Å la 785 sjølaksefiskere, som utgjør kun én prosent av alle laksefiskere i Norge, fange nærmere halvparten av villaksen er helt feil. Regelverket bør derfor endres, sier Evensen til Nationen.

Tall fra SSB viser at det ble tatt 269 tonn laks med not og garn i sjøen i 2016. Det er opp 16 prosent fra i fjor – og utgjør anslagsvis 42 prosent av totalvekten på all avlivet villaks i 2016.

Blir tapere

Leder i Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag (NGSL), Arne Jørrestol mener sjølaksefiskerne gang på gang blir tapere i kampen om villaksen – uten at det blir gitt økonomisk kompensasjon.

– Vi har gjennom gjentatte endringer av fiskereglene mistet mer enn to måneder av vår fisketid – og for mange av oss betyr det mer enn en halvering av inntektsmulighetene, sier Jørrestol til Nationen.