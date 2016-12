Sender ut OBS-varsel for Troms

Meteorologisk institutt sendte tirsdag kveld ut OBS-varsel for Troms, grunnet mildvær frem mot nyttårsaften.

Foreløpig ser det ut til at det kan bli opphold og rimelig vindfritt på nyttårsaften, så nå er det bare å krysse fingrene for gode rakettforhold.

- Hele perioden fram til nyttårsaften vil være preget av regn. Utover uken vil temperaturen synke igjen, men det vil bli sterk vind og mer nedbør når vi treffes av et nytt lavtrykk før helgen, sier Grothe.

Temperaturene i dag ventes å ligge fra to grader på dagen og opp til syv grader om kvelden. Vinden øker også fra lett bris til stiv kuling fra sørvest utpå ettermiddagen og kvelden.

- Det er en front som kommer i løpet av onsdagen som gjør at vinden vil øke og det vil komme en del regn fra formiddagen og utover kvelden, sier vakthavende meteorolog ved Værvarslinga for Nord-Norge, Rafael Grothe, til iTromsø.