Nye parkeringsregler fra nyttår

Det nye året byr på gode nyheter for deg som alltid er litt forsinket.

Fra og med 1. januar 2017 kommer nemlig Statens Vegvesen med nytt standardisert parkeringsregelverk. Det innebærer blant annet at du får fem minutters slingringsmonn før du får parkeringsbot, ifølge VG.

Videre samles alle offentlige og private parkeringstilbydere i én forskrift, slik at alle må forholde seg til samme regler. Dermed må du blant annet betale det samme om du er uheldig på en privat eller offentlig parkeringsplass.

– Hensikten er mer oversiktlighet og forutsigbarhet for brukerne, sier avdelingsdirektør i Statens Vegvesen Helge Harsem til VG.

Lade-plasser og nye skilt

Her er noe av det som er nytt i det kommende felles regelverket:

• En ny parkeringsklagenemd skal gjøre det enklere å klage inn bøter.

• Det er satt tre faste satser for parkeringsbøter. 300 kroner for de minst alvorlige, for eksempel dersom man ikke trekker billett ved gratisparkering. 600 kroner for alminnelige overtredelser, og 900 kroner dersom man har feilparkert på plasser for forflytningshemmede.

• Det er krav om at parkeringsplasser skal tilby plasser med ladepunkter til el-biler og plasser med tilrettelegging og reservering for forflytningshemmede.

• Parkeringsskilt vil nå bli standardisert. Alle kommunale parkeringsplasser skiltes med en hvit P på blå bakgrunn, mens private parkeringsplasser skiltes med svart P på hvit bakgrunn.

Lovlig sent

VG skriver at prosessen med å få vedtatt reglene er et resultat av en opprydning i parkeringsregelverket som ble påbegynt i 2005.

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen har tidligere uttalt til avisen at regelverket er for firkantet og bør gjøres mer kundevennlig.

Nå er arbeidet med det nye regelverket ferdig, og fra nyttår kan man altså endelig komme lovlig og ustraffet for sent tilbake til bilen.