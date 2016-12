Fant strandet hval på yttersida

Onsdag ble denne hvalen funnet på stranda ved Ersfjord på Senja.

ERSFJORD: Dag Inge Nordby, som er i Ersfjord på juleferie, har dokumentert funnet av det døde dyret på Ersfjordstranda.

– Det var noen andre i familien som oppdaget hvalen, da de var på en spasertur der i 12 tiden i dag, forteller Nordby til Folkebladet.

Han vet imidlertid ikke hvilken hval dette dreier seg om.

– Nei, jeg aner ikke hvilken hval det er snakk om. Jeg har ikke sett en slik før. Denne er helt hvit, og har noen grå flekker på siden.

Hvalen utgjør sammen med seler og sjøkyr gruppen sjøpattedyr. Det finnes over 80 arter med hvaler hvor flesteparten holder til i havet, mens noen også er tilpasset et liv i ferskvann, ifølge Wikipedia.

