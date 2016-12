Busser og hurtigbåter stoppes av uvær

Uværet som herjer deler av Midt-Troms onsdag ettermiddag sørger for kansellerte busser og båter i Midt-Troms.

Selskapet melder at det settes ikke opp buss for båt.

FINNSNES: Troms fylkestrafikk melder onsdag ettermiddag at hurtigbåten fra Tromsø til Finnsnes, Brøstadbotn, Engenes og Harstad klokka 16:15 er kansellert på grunn av vind og uvær.