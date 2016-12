– Senja er aller vakrest

Kjetil Robertsens dronevideo av Nord-Norge har blitt en "hit" på nettet. – Senja er det aller vakreste stedet jeg har filmet, sier han.

– Men jeg må si at Senja er det vakreste stedet jeg har filmet. Der er det helt utrolig spektakulær natur, rett utenfor stuevinduet, avslutter Robertsen.

Robertsen har nå blitt så aktiv med droneflygingen at han også tar kommersielle oppdrag.

– Jeg har en interesse for teknologi, og det å se ting på nye måter. Det var vel sånn det begynte, sier han, og fortsetter:

Robertsens interesse for dronefilming startet for omlag tre år siden.

– Hadde jeg visst at så mange skulle se den, ville jeg lagt mer arbeid i den og forbedret mye av klippingen. Jeg er jo egentlig ikke så fornøyd med denne, sier han beskjedent.

Videoen var egentlig bare ment for å vise kompiser hva han har drevet med det siste året, forteller Robertsen.

Etter han publiserte videoen på Facebook for tre dager siden ble han oppringt av blant andre iTromsø, og videoen har blitt sett over tusen ganger på Facebook og nesten seks hundre på Vimeo.

Se videoen over artikkelen

– Jeg brukte bare tre kvarter på å klippe sammen litt av all dronefilmen jeg har tatt fra Nord-Norge det siste året, og så har det plutselig tatt litt av, forteller han entusiastisk.

FINNSNES: På tross av det spektakulære resultatet, hevder imidlertid Robertsen at han ikke har lagt mye arbeid i videoen.