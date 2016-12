NVE: – Betydelig skredfare

Kraftig snøvær og vind gir betydelig skredfare i Midt-Troms denne juleferien.

– Hvis man kan se at det har gått skred tidligere, eller at snøen sprekker opp rundt skiene bør man komme seg vekk, sier han.

– Hvis man ser at det blåser mye på toppene, betyr det at det er mye snø på flyttefot og man bør være ekstra forsiktig.

Han forteller at det er de siste dagenes snøvær som har skylden.

– Det betyr at det er en betydelig fare for snøskred. Man kan utløse skred som ski- eller scooterkjører i fjellet, særlig i fjellsider med mye snø, sier vaktleder ved snøskredvarslingen, Odd Arne Mikkelsen.