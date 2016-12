Kolliderte med elg

Ingen personer ble skadd i sammenstøtet, melder politiet.

Nordlys opplyser at dette er den andre elgpåkjørselen denne jula, etter en påkjørsel i Skibotn lille julaften.

Politiet meldte samtidig på Twitter at viltnemnda ble rutinemessig varslet.

Natt til i dag meldte politiet på Twitter at en elg ble påkjørt på E6 i Målselv.