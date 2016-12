Forsinkelser og kanselleringer

Én hurtigbåt er grovt forsinket og en annen må kansellere flere anløp.

– De har meldt at de må vurdere hvorvidt de vil anløpe. De må se hvordan forholdene er når de kommer dit, sier Bones.

Det meldes også at båten muligens må droppe anløp av Krøttøy.

– Det er sterk vind i dag. Der ute er det åpent hav og kapteinen avgjorde derfor at det ikke egnet seg å anløpe der, sier Bones.

Troms fylkestrafikk melder at båten har forlatt kai i Tromsø klokken 09:30. altså to og en halv time etter ordinær ruteplan.

Hurtigbåt rute to med avgang klokken 07:00 fra Tromsø mot Harstad har fått teknisk feil og må returnere til Tromsø for å bytte båt.

Troms fylkestrafikk melder i morgentimene i dag om problemer med to av sine avganger.