Elgdrama endte godt

En elg som falt gjennom Finnfjordvannet julaften, reddet livet takket være fem personer som lot julematen vente, mens redningen pågikk.

ASPELUND: Jan Oddvar Eriksen, leder av Lenvik og Sørreisa Ettersøksring, bekrefter at de brukte noen timer av julaften på å reddet den uheldige elgen.

– Elgen lå to timer i vannet. Vi stresset den opp litt, før vi lot han ligge i 30 minutt for å få ro. Da vi da gikk innpå, vifta og bråket litt for å stresse den opp igjen, kom den opp av egen hjelp, forteller Eriksen.

Ikke første gang

Ettersøksringen har flere gang hjulpet opp elg som har falt i isen,og erfaringen tilsier at dette var riktig måte å gå frem, sier lederen.

– Man kan ikke stresse de for mye, for da kommer de seg ikke opp. Gjennom årene har det blitt en del elg som vi har tatt opp. Noen har vi måtte skutt for de har vært så utkjørt og nedkjølt. Denne gangen endte det heldigvis bra, sier Eriksen

Julaften

Selv om de hadde vært med på dette før, var det faktum at det var julaften, noe av et stresselement for de som bidro på redningsaksjonen.

– Det var jo julaften og det skapte noe stress for oss. Vi var fire-fem stykker som deltok, pluss at vi hadde en dykker i beredskap, parat til å komme på plass. Vi fokuserte på å få elgen opp, og denne gangen gikk det helt greit, sier Eriksen som rakk hjem til både julemat og pakker.

Elgen var oppe før klokken tolv 24. desember.