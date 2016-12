– Får ikke besøk av Urd

Vi får ikke smake ekstremværet Urd i Midt-Troms, men det blir snøbyger og sterk vind likevel.

– Vi har ikke laget noe varsel for nyttårsaften enda, det er jo fortsatt en stund til. Men vi holder på med dette idag, avslutter meteorologen.

Nyttårsaften er det imidlertid enda for tidlig å si noe sikkert om.

FINNSNES: – Ekstremværet Urd har forsvunnet langt inn i Sør-Sverige og Danmark, så det får vi ikke se noe til her nord, forteller vakthavende meteorolog ved værvarslinga for Nord-Norge, Trond Lien.