Kan bli vanskelig å se rakettene

Det blir skiftende vær gjennom romjulen, og et lavtrykk truer utsikten til rakettene på nyttårsaften.

– Det kan slå begge veier. Vi har et lavtrykk som beveger seg nedover langs kysten. Avhengig av plasseringen kan det enten bli veldig bra vær, eller veldig dårlig, svarer Austerheim og utdyper:

Deretter blir det vått et par-tre dager.

– Tirsdag øker vinden til stiv eller sterk kuling ved kysten på ettermiddagen, melder vakthavende meteorolog ved Værvarslingen for Nord-Norge, Jon Austerheim.