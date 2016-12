Her er det lavest ledighet i Troms

Arbeidsledigheten i Troms ligger nå i utgangen av året på 2,1 prosent i Troms. Dette tilsvarer 1.803 personer.

FINNSNES: I en pressemelding opplyser Nav at ledigheten i Troms har økt med to prosent fra desember i fjor, men samtidig er det færre ledige i alderen 20–24 år. Nav forklarer at økningen i ledigheten i hovedsak skyldes at det er mange permitteringer i fiskeindustrien. Arbeidsledigheten i Norge som helhet ligger på 2,8 prosent.

– Nav jobber svært aktivt for å hjelpe de yngste brukerne over i jobb eller skole. Det er ingen tvil om at det er en riktig prioritering både i et samfunnsøkonomisk og menneskelig perspektiv, sier konstituert fylkesdirektør i Nav Troms, Bente Ødegaard.

Det er Bardu som har lavest ledighet i Troms med 0,7 prosent. Deretter kommer Storfjord og Målselv (begge 1,1 prosent) og Skjervøy (1,7 prosent). Høyest ledighet er det i Karlsøy (4,4) prosent, Gratangen (3,3 prosent) og Skånland (3,2 prosent).