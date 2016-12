Buss og tre biler involvert i trafikkuhell

To personer tas hånd om av ambulanse.

Tidligere mandag formiddag var det et trafikkuhell på Heia i Balsfjord. En bil kjørte av veien og havnet på taket. Politiet opplyste da om at det var glatte veier i området.

Nilsen opplyser samtidig at de to gjennomgår sjekk på stedet, og det vites foreløpig ikke om de vil bli sendt videre til sykehus.

– To personer tas hånd om av ambulansepersonell på stedet. De er ikke alvorlig skadd, ifølge de første meldingene vi har fått inn.

– Vi har ikke helt oversikt over situasjonen enda, men det er fire biler, deriblant en buss involvert, sier operasjonsleder Rune Nilsen, og fortsetter:

- To personer blir tatt hånd om av ambulanse på stedet, melder politiet.

Politiet skrev på twitter klokken 11.58 at tre biler var involvert. Klokken 12.14 kom ny melding fra politiet om at totalt fire biler var invovlert, deriblant en buss.

