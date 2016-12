– Ferdsel på eget ansvar

Brannvesenet har tidligere hatt ansvar for å sjekke om isen på Finnsnesvannet er trygg å ferdes på. Nå er det imidlertid ingen som sjekker dette.

FINNSNES: – Er det trygt å gå på skøyter på Finnsnesvannet i romjula?

– Det vet jeg ikke, for per nå er det ingen som sjekker det. Vi har fått beskjed om at det ikke er vårt ansvar å sjekke, så da er det ingen som gjør det, sier brannsjef i Lenvik, Arnstein Smevik.

Han legger til:

– Men kommunen skal jo ha et arrangement der på nyttårsaften i regi av Barnebyen, så jeg regner med at de tar ansvar for at isen er trygg da.

Informasjonssjef i Lenvik kommune, Arve Svestad, mener at ferdsel på isen må foregå på eget ansvar.

– Vi kan ikke pålegge brannvesenet å sjekke det hele tiden, det forandrer seg jo stadig med været, sier han, og fortsetter:

– Det er heller ikke et kommunalt ansvar. Folk må bruke hodet selv.

– Hvordan vet dere da om det er trygt før arrangementet på nyttårsaften?

– Til det skal vi ha klarert om isen er trygg, det garanterer jeg. Den vil bli sjekket, og hvis den er trygg får folk gå ut på vannet.