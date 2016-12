– Et veldig godt tiltak

Hele 40 enslige fant vegen til julefeiringa på Frivilligsentralen

FINNSNES: Lenvik Frivilligsentral hadde invitert enslige til middag og nogot attåt til et gratis arrangement på julaften og det var hele 40 som tok imot invitasjonen og møtte opp. De fleste var innvandrere, men det var også en del etnisk norske. Den som ledet arrangementet og var det ansvarlige koordinator fra Frivilligsentralen, var frivillig Elna Sneve.

– Hvem var det som fant på dette?

– Det var jeg. Vanligvis sitter jeg alene hjemme på julaften, for min sønn feirer jula hos eksen med barna. Så da tenkte jeg hvorfor kan ikke vi få til en julefeiring her på Frivilligsentralen for enslige i stedet for at vi sitter alene hjemme hver hos seg selv. Jeg nevnte det for lederen av Frivilligsentralen, Tommy Myklebust og han tente på ideen. Han la ideen ut på Facebook og fikk mange positive tilbakemeldinger, forteller en engasjert Elna Sneve, mens hun styrer på kjøkkenet og lager ekte norsk julemat.

Eksotisk mat

Men der er hun ikke alene, der har hun med seg flere hjelpere, blant andre den syriske kokken Sohil Wardeh.

– Jeg tar meg av den norske maten, han tar seg av den utenlandske, legger hun til.

Og mens man kunne diske opp med ribbe, pinnekjøtt, surkål og annet tilbehør til de norske enslige, så var det lekre salater og flere kyllingretter til de som foretrakk det. Til dessert var det riskrem med rød saus til alle.

Brødrene Talal og Hamah Dire fra Syria og Gabelil Rashwanali fra Egypt er flyktninger som er bosatt i en leilighet på Finnsnes.

– Vi pleier å begynne julefeiringen på julaften hjemme hos oss også, så dette synes vi var en veldig godt tiltak. Her treffer vi flere flyktninger og så kan vi også bli kjent med nordmenn, når vi sammen feirer den jula vi har felles, sier de.

Vil ha tradisjon

– I sin tid hadde Mental helse et julaftenarrangement for sine medlemmer på Odd Fellow, men det ble det slutt på det for mange år siden. Det er første gangen det holdes et slikt arrangement som dette så vidt jeg vet, og jeg synes det var på tide at noen av oss enslige tok et initiativ til å gjøre noe med det, i stedet for at vi sitter alene hjemme hver og en hos seg selv. Jeg er enslig og noen ganger har jeg feira jula sammen med venninner og andre ganger alene hjemme hos meg selv. Jeg synes dette var en utmerket ide og håper inderlig at den blir fulgt opp og at vi får flere slike feiringer, men da håper jeg at det kommer flere etnisk norske. Denne gangen var vi vel fem seks og det var litt lite. Og så kunne jeg tenkt meg julesanger og gjerne at det var noen som leste jueleevangeliet, sier en smilende Sonja Mathisen.

– Vi har fått 5.000 kroner fra Gardia Vakt & Alarmservice og i tillegg er det mange private som har bidratt med både mat, penger og julegaver. I tillegg fikk vi hele 11 kaker fra Bakeri Nostalgi og 96 flasker cola og brus fra Coca Cola. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger til at vi lanserte dette prosjektet og det er noe vi seriøst vil vurdere å fortsette med, sier lederen for Lenvik Frivilligsentral, Tommy Myklebust.