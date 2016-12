Slik blir været på nyttårsaften

Meteorologen lover snø inn i det nye året.

Han er imidlertid sikker på at det blir en hvit nyttårsaften.

– Men det er en hel uke frem i tid, og det er rom for endringer, forteller Robertsen.

Det er et lavtrykk som kommer sigende fra Jan Mayen som kan skape trøbbel i Troms i slutten av neste uke.

Metorologen kan imidlertid berolige de som frykter at romjulen og nyttårsaften skal regne bort.

I indre strøk i Målselv og Bardu starter neste uke med minusgrader og snø, mens det i løpet av uken skal dreie over til regn og noen få plussgrader.