Skal ta betalt for skuterkjøring

Ønsker du å køre etter snøskuterløypene i Bardu kommune i 2017 må du betale for deg.

SETERMOEN: For et årskort skal det etter planen koste 600 kroner, mens et ukeskort får en prislapp på 300 kroner. Ønsker du bare å kjøre en dag, koster det deg 100 kroner. I vedtaket fra kommunestyret er det bestemt at løypekortene er personlige. Dette punktet ble vedtatt mot en stemme fra Høyre.

Vedtaket ble gjort mot to stemmer fra Senterpartiet, som ønska årssats på 200 kroner, og dagskort til 100 kroner. Kommunen har satt en høringsfrist frem til 1. februar.

Dekke ostnader

Gebyrene skal gå til å dekke drift av skuterløyper og betalingsordning. Til sammen regner administrasjonen å få inn rundt 200.000 kroner fra gebyrene, som i saksfremlegget fra administrasjonen fremma forslag om at årskort skulle koste 800 kroner. Gebyrsatsen ble med andre ord justert ned av politikerne.

I Bardu har man henta inspirasjon fra kommunene Grane, Hemnes, Rana og Vefsn i Nordland og Vinje kommune i Telemark, som alle har lignende ordninger.

Løypekortet skal gjelde følgende løyper: