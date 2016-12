Leserbilder av julestjerna

Her er noen av lesernes instagrambilder av julestjerna, da den tradisjonen tro tok runden sin over fylket på formiddagen julaften.

Tradisjonen tro brukte helikoptrene et par timer på ruta, som startet på Bardufoss.

BARDUFOSS: Julestjerna er en tradisjon som går tilbake til 60-tallet og har blitt en kjær del av julaften for mange.